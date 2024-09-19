Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В южном дерби ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань»

В южном дерби ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань»
В южном дерби ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань». Игра прошла 18 сентября на стадионе «Олимп» в Краснодаре.

На протяжении всего матча преимущество было на стороне донской команды. «Кубань» забила свой первый гол только на 12-й минуте. К концу первого тайма хозяйки площадки смогли сократить разрыв, и счёт стал 15:9.

Во втором тайме донские спортсменки не уступили лидерство. Матч завершился со счётом 32:22 в пользу ГК «Ростов-Дон».

22 сентября пройдет встреча «Ростов-Доном» и «Лады» из Тольятти.
Фото: ГК Ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.