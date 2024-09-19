Фото: ГК Ростов-Дон

В южном дерби ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань». Игра прошла 18 сентября на стадионе «Олимп» в Краснодаре.На протяжении всего матча преимущество было на стороне донской команды. «Кубань» забила свой первый гол только на 12-й минуте. К концу первого тайма хозяйки площадки смогли сократить разрыв, и счёт стал 15:9.Во втором тайме донские спортсменки не уступили лидерство. Матч завершился со счётом 32:22 в пользу ГК «Ростов-Дон».22 сентября пройдет встреча «Ростов-Доном» и «Лады» из Тольятти.