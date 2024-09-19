Из-за сильного ветра снизится уровень воды в реке Дон
В реке Дон из-за сильного ветра уровень воды достигнет неблагоприятных отметок. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов Северо-Кавказского УГМС.
По данным синоптиков, до конца 18, 19, ночью и утром 20 сентября ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сильный ветер может стать причиной обмеления Дона на участке от Аксая до Азова.
Напомним, ранее специалисты прогнозировали похолодание в северных районах Ростовской области: в Боковском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском. Столбики термометров ночью покажут +1…9 градусов. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.