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Из-за сильного ветра снизится уровень воды в реке Дон

Из-за сильного ветра снизится уровень воды в реке Дон
В реке Дон из-за сильного ветра уровень воды достигнет неблагоприятных отметок. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, до конца 18, 19, ночью и утром 20 сентября ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сильный ветер может стать причиной обмеления Дона на участке от Аксая до Азова.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали похолодание в северных районах Ростовской области: в Боковском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском. Столбики термометров ночью покажут +1…9 градусов. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.
Фото: СоцСети
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