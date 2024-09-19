В Таганроге в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 48-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Таганроге Ростовской области в результате пожара погиб 48-летний мужчина. Трагедия произошла 19 сентября примерно в 7:00.В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Чехова возникло возгорание. Соседи почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы приехали на место происшествия в течение 15 минут и справились с пламенем на шести квадратных метрах.К сожалению, 48-летнего мужчину спасти не удалось. Хозяин квартиры надышался едким дымом и скончался на месте.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неосторожность во время курения.