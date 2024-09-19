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В Таганроге в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 48-летний мужчина

В Таганроге в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 48-летний мужчина
В Таганроге Ростовской области в результате пожара погиб 48-летний мужчина. Трагедия произошла 19 сентября примерно в 7:00.

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Чехова возникло возгорание. Соседи почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы приехали на место происшествия в течение 15 минут и справились с пламенем на шести квадратных метрах.

К сожалению, 48-летнего мужчину спасти не удалось. Хозяин квартиры надышался едким дымом и скончался на месте.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неосторожность во время курения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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