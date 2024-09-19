В Ростовской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку

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В Неклиновском районе Ростовской области пропала 16-летняя девочка. С 18 сентября о местонахождении Нины Юренко нет никакой информации.Девочка проживает в селе Покровском. В тот день она ушла из дома в переулке Сельмаш в неизвестном направлении. Около 17:00 местные жители видели, как Нина садится в автомобиль черного цвета. Когда школьница не вернулась домой, родители очень испугались. Они сразу же обратились в полицию с заявлением о пропаже. После этого к поискам подключились волонтёры.У пропавшей девочки карие глаза и длинные темные волосы. Во что она была одета в день пропажи, не сообщается.Если вы что-то знаете о местонахождении Нины, то сообщите по номерам: 112 или 8-928-158-36-12.