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В Ростовской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку

В Ростовской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку
В Неклиновском районе Ростовской области пропала 16-летняя девочка. С 18 сентября о местонахождении Нины Юренко нет никакой информации.

Девочка проживает в селе Покровском. В тот день она ушла из дома в переулке Сельмаш в неизвестном направлении. Около 17:00 местные жители видели, как Нина садится в автомобиль черного цвета. Когда школьница не вернулась домой, родители очень испугались. Они сразу же обратились в полицию с заявлением о пропаже. После этого к поискам подключились волонтёры.

У пропавшей девочки карие глаза и длинные темные волосы. Во что она была одета в день пропажи, не сообщается.

Если вы что-то знаете о местонахождении Нины, то сообщите по номерам: 112 или 8-928-158-36-12.
Фото: соцсети
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