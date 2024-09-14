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ФК «Ростов» позорно проиграл «Краснодару» в Южном дерби

ФК «Ростов» позорно проиграл «Краснодару» в Южном дерби
ФК «Ростов» потерпел позорное поражение в игре с «Краснодаром» в Южном дерби. Игра прошла 14 сентября на стадионе соперника в Краснодаре.

В День города ростовчане надеялись на победу в соседнем Краснодаре. Матч посетил и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Сотни поклонников «Ростова» активно поддерживали свою команду, но это не помогло добиться триумфа.

На 17-й минуте игры полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет. Ростовчане пытались сравнять счет в первом тайме, но так и не смогли пробить ворота противника. В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во второй половине матча на 48-й минуте Федор Смолов забил гол, однако арбитры его не засчитали. В 77-й минуте Эдуард Сперцян вновь поразил ворота «желто-синих», установив окончательный счет.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

После восьми матчей ФК «Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в РПЛ, тогда как команда Валерия Карпина с 11 очками находится на седьмой позиции.
Фото: ФК Ростов.
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