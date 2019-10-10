В гостевом матче «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Бухарестом»



Матч «Ростов-Дон» - «Бухарест» закончился равным счётом. В пятницу, 11 октября, наши гандболистки сыграли на гостевом поле в рамках второго тура предварительного этапа Лиги чемпионов. Спортсменки «Ростов-Дона» прибыли в Румынию двумя днями ранее, 9 октября.



На первых минутах игры Владлена Бобровникова заработала пенальти. Его реализовала Анна Вяхирева, открыв счёт в матче. Обе команды играли в полную силу, и атмосфера на площадке была накалённой. Соперницы шля мяч в мяч, и только на десятой минуте румынки вырвались вперёд. Однако их преимущество длилось недолго – ростовчанки стали их опережать. Вяхирева уже в первом тайме забила восемь голов. На перерыв команды ушли, когда цифры на табло показывали 13:14 в пользу «Ростов-Дона».



Во втором тайме оба соперника сменили тактику игры. Они стали осторожнее вести себя на площадке, и за девять минут было заброшено только два гола, которые принадлежали «Бухаресту». На десятой минуте Вяхирева вновь реализовала пенальти, сравняв счёт.



За три минуты до конца матча наши девушки стали допускать промахи. Тренер взял тайм-аут, после которого они забили несколько голов. Игра закончилась со счётом 23:23.



Матч третьего тура предварительного этапа Лиги чемпионов пройдет 19 октября. «Ростов-Дон» сыграет с «Эсбьергом».

