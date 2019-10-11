Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Вяхирева стала лучшей в матче с «Бухарестом»



Анна Вяхирева стала лучшей в матче «Ростов-Дон» - «Бухарест». За донскую гандболистку проголосовала большая часть болельщиков. Игра состоялась 9 октября в Румынии. Встреча проходила в рамках второго тура предварительного этапа Лиги чемпионов.



Матч закончился ничьей — 23:23. Анна Вяхирева уже в первом тайме забила восемь голов. Во второй половине встречи она реализовала пенальти. Игра была довольно напряжённой, на протяжении всего времени команды шли практически мяч в мяч. Соперники по очереди обгоняли в счёте, но в итоге матч завершился ничьей.



Следующая встреча в рамках третьего тура назначена на 19 октября. «Ростов-Дон» сыграет с «Эсбьергом».