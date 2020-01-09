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Форвард Видар Кьяртанссон вернулся в ФК «Ростов»

Форвард Видар Кьяртанссон вернулся в ФК «Ростов»
Форвард Видар Кьяртанссон вернулся в ФК «Ростов». Игрок прекратил аренду в казанском клубе «Рубин», пишет Sport.ru.

29-летний Кьяртанссон играл в аренде «Рубина» с июля. Тогда сообщалось, что он будет выступать за казанскую команду до конца сезона. В январе «Ростов» договорился с «Рубином» о возвращении нападающего в донской клуб.

Видар Кьяртанссон стал игроком «Ростова» в 2018 году. За полгода аренды в «Рубине» он принял участие в 17 матчах, забив один гол и выполнив голевую передачу.

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