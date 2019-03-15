Шведский ФК «Хаммарбю» арендовал нападающего «Ростова» Кьяртанссона



Нападающий ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон арендован шведским «Хаммарбю». Как 19 марта сообщили в пресс-службе «жёлто-синих», форвард пробудет там до конца сезона. Летом он вернётся в команду Ростова-на-Дону.



Дебют футболиста состоялся в Исландии в 2006 году. На родине он сменил три клуба, а затем в 2013-м перешёл в ФК Норвегии «Волеренга». За первый год он был удостоен звания лучшего бомбардира в норвежской высшей лиге.



В 2015-м Видар выступал за китайский «Цзянсу Сунин». Следующий сезон футболист отыграл в составе «Мальмё» Швеции. С 2016-го по 2017-й вступил в израильский «Маккаби», где снова стал лучшим бомбардиром.



А августе 2018-го Кьяртанссон на четыре года заключил контракт с футбольным клубом «Ростов». На правах аренды шведский «Хаммарбю» взял спортсмена себе до лета 2019-го.