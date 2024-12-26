В баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» вернулся разыгрывающий Роман Матвеев

Фото; БК Барс

В баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону вернулся разыгрывающий Роман Матвеев, о чем сообщила пресс-служба команды.26-летний игрок выступал за ростовскую команду три сезона подряд, а в 2023 году взял годовой перерыв в профессиональной карьере. Теперь он вновь на площадке в составе родного клуба.— Мы рады, что Роман снова с нами, — отметил исполняющий обязанности главного тренера Максим Григорьев. — Команда окажет ему всю необходимую поддержку для быстрой адаптации и возвращения в игровую форму.За время своей спортивной карьеры Роман Матвеев провёл 176 игр, набрал более тысячи баллов, совершил более 600 пасов и более 200 Перехватов. До команды «БАРС-РГЭУ» выступал за «Красный Октябрь».