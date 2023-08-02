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Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» на один сезон продлил контракт с центровым

Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» на один сезон продлил контракт с центровым
Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с 36-летним центровым Владимиром Лидяевым. Об этом 2 августа баскетбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне спортсмен провел 43 игры. В них он заработал 484 очка, совершил 20 успешных перехватов, 363 подбора и отдал 71 результативную передачу.

Отметим, что в БК «БАРС-РГЭУ» Владимир перешел в 2021 году из липецкого «Мицубаскета». До этого он выступал за БК «Тамбов», ижевский «Купол-Родники». Половину своей карьеры Лидяев провел в «Рускон-Мордовии», который базируется в Саранске. Там Владимир отыграл девять сезонов.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
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