Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» на один сезон продлил контракт с центровым

Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с 36-летним центровым Владимиром Лидяевым. Об этом 2 августа баскетбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.В прошлом сезоне спортсмен провел 43 игры. В них он заработал 484 очка, совершил 20 успешных перехватов, 363 подбора и отдал 71 результативную передачу.Отметим, что в БК «БАРС-РГЭУ» Владимир перешел в 2021 году из липецкого «Мицубаскета». До этого он выступал за БК «Тамбов», ижевский «Купол-Родники». Половину своей карьеры Лидяев провел в «Рускон-Мордовии», который базируется в Саранске. Там Владимир отыграл девять сезонов.