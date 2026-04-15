В 25-м туре РПЛ в матче с «Сочи» победа будет за «Ростовом»

В 25-м туре Российской премьер-лиги футбольный клуб «Ростов» имеет возможность одержать победу в матче с «Сочи», который пройдёт 17 апреля.По итогам сезона обе команды демонстрируют неудовлетворительные результаты. «Ростов» находится на десятой строчке турнирной таблицы, а «Сочи» занимает последнее место среди 16 участников лиги.Сезон для «Ростова» сложился неудачно: 5 побед в 21 игре и 16 поражений. Однако на своём поле клуб показывает более уверенную игру. У «Сочи» ситуация ещё хуже: 2 победы и 19 поражений. На выезде у команды 1 победа в 10 матчах.Учитывая текущую форму команд, у футболистов «Ростова» больше шансов на успех. Вероятно, одна из команд не сможет забить гол, и скорее всего это будет «Сочи». Эксперты предсказывают результат — 2:1 в пользу «Ростова».