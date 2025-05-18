ФК Ростов уступил Зениту в домашнем матче 18 мая

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В Ростове прошел напряженный футбольный матч между командами «Ростов» и «Зенит». Игра состоялась 18 мая на стадионе «Ростов Арена».В начале игры «Зенит» забил гол и вышел вперед. «Ростов» стремился отыграться, но не смог. Во втором тайме ростовчане забили гол, но судья отменил его. В итоге «Зенит» победил со счетом 1:0.На стадионе присутствовало более 27 тысяч зрителей. На матче были и известные гости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пришел на игру с коллегами.Среди болельщиков заметили бывшего главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца.