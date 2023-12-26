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Американский полузащитник Родриго Саравия перейдет в ФК «Ростов»

Американский полузащитник Родриго Саравия перейдет в ФК «Ростов»
ФК «Ростов» пополнит игрок из Южной Америки Родриго Саравия. Как сообщил агент 23-летнего полузащитника, он перейдет к «желто-синим» в 2024 году.

— Могу подтвердить, что Саравия переходит в «Ростов». На какой срок будет подписан контракт, пока не могут сказать, — цитирует представителя футболиста «Матч ТВ».

Пока полузащитник находится в расположении уругвайского клуба «Пеньяроль». С августа 2023 года он на правах аренды играет за ФК «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина, город Ла Плата). За 38 матчей футболист забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

По данным сайта transfermarkt.world, Родриго оценивают в 1,3 миллиона евро (почти 132 миллиона рублей по нынешнему курсу). А вместе с компенсацией за недоигранный сезон в Аргентине и вовсе в 1,9 миллиона евро (более 192 миллионов рублей). Во сколько американский игрок обошелся ростовчанам на самом деле, пока не известно.
Фото: соцсети футболиста/transfermarkt.world.
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