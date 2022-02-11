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Три игрока ЖФК «Ростов» вызваны в сборные России

Три игрока ЖФК «Ростов» вызваны в сборные России
В основную национальную сборную России Юрий Красножан вызвал защитника Насибу Гасанову (в прошедшем сезоне - 23 матча, 1 ассист, 6 жёлтых карточек) и нападающего Анну Пешкову (26 матчей, 6 голов, 7 голевых передач, 6 жёлтых, 1 красная карточка). В рамках подготовки к чемпионату Европы 2022 года сборницы сыграют в Испании в товарищеском турнире «Кубок Пинтара» (16-22 февраля). В первой игре соперником будет команда Венгрии. Также в турнире играют Ирландия, Польша, Шотландия, Словакия, Бельгия и Уэльс.

В молодёжную сборную России до 21 года получила вызов защитник «Ростова» Инна Новикова (6 матчей за «Ростов» в прошедшем сезоне). 14-23 февраля «молодёжка» проведёт сбор в турецкой Анталье, где сыграет два матча – 19 (соперник ещё не известен) и 22 февраля (против команды Боснии и Герцеговины).

В сезоне 2021 года ЖФК «Ростов» финишировал на 5-й строчке из 10 в турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги.
Фото: ЖФК Ростов.
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