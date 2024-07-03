Из Ростова в Семикаракорск запустили «Валдай»

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Из Ростова в Семикаракорск и станицу Багаевскую запустили регулярные речные рейсы «Валдая». Первый состоялся 2 июля. Информацию об этом сообщили в «Судоходной пассажирской компании "Дон"».Ближайшие рейсы запланированы на 4 и 6 июля.Стоимость поездки до Семикаракорска в будние дни составит от 900 рублей на одного человека, а в выходные – от 1800 рублей. Путь займёт 2 часа 50 минут.До станицы Багаевской можно будет добраться за 1 час 15 минут и заплатить от 650 рублей в будние дни и от 1300 рублей – в выходные.