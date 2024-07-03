В Ростовской области 66-летняя женщина попала под колеса легковушки

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В городе Таганроге Ростовской области 66-летняя женщина попала под колеса легковушки. ДТП случилось 2 июля на улице Чехова.Предварительно, примерно в 13:30 по дороге двигался 42-летний мужчина за рулем «Тойоты». В районе дома № 98А в это же время проезжую часть в неустановленном месте переходила женщина. Водитель не успел вовремя среагировать и сбил пешехода.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП женщина с травмами была доставлена в больницу.