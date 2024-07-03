Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку из Москвы нашли живой

Фото: Лиза Алерт

Разыскиваемую в Ростовской области 80-летнюю женщину нашли живой. О местонахождении Галины Сечиной не было известно более двух недель.Пенсионерка ушла из дома в городе Москве 13 июня. Вскоре родственники родные забили тревогу и попытались найти пропавшую самостоятельно. Когда попытки не принесли результатов, близкие обратились за помощью к волонтерам и сотрудникам полиции.Позже появилась версия, что Галина Сечина могла отправиться в Ростовскую область. Только в конце июня появилась информация о том, что пенсионерку нашли. Подробности устанавливаются.