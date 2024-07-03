В Батайске при пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два пенсионера

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два пенсионера. Происшествие случилось ночью 3 июля на улице Ленинградской, 200.По предварительным данным, огонь вспыхнул около 02:30. Соседи увидели, что частный дом горит, и вызвали сотрудников МЧС. На месте специалисты потушили пожар на площади 15 квадратов.- В ходе тушения были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 77-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Предположительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.