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В Батайске при пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два пенсионера

В Батайске при пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два пенсионера
В Батайске Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два пенсионера. Происшествие случилось ночью 3 июля на улице Ленинградской, 200.

По предварительным данным, огонь вспыхнул около 02:30. Соседи увидели, что частный дом горит, и вызвали сотрудников МЧС. На месте специалисты потушили пожар на площади 15 квадратов.

- В ходе тушения были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 77-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Предположительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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