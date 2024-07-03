В Ростове около зоопарка гараж сгорел до тла

Фото: соцсети (тг Тютина)

В Ростове на улице Саратовской полностью сгорел гараж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Происшествие случилось 3 июля около 11:00. Горожане заметили дым и тут же вызвали пожарных. К приезду огнеборцев огонь распространился на 10 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.Как сообщают очевидцы, внутри гаража находился автомобиль.- Тушить огонь приехали 10 пожарных на двух спецмашинах, - сообщает ведомство.Точные причины пожара пока неизвестны. Возможно, из-за жаркой погоды произошло возгорание листвы, а затем огонь перекинулся на гараж.