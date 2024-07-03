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В Ростове около зоопарка гараж сгорел до тла

В Ростове около зоопарка гараж сгорел до тла
В Ростове на улице Саратовской полностью сгорел гараж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Происшествие случилось 3 июля около 11:00. Горожане заметили дым и тут же вызвали пожарных. К приезду огнеборцев огонь распространился на 10 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы, внутри гаража находился автомобиль.

- Тушить огонь приехали 10 пожарных на двух спецмашинах, - сообщает ведомство.

Точные причины пожара пока неизвестны. Возможно, из-за жаркой погоды произошло возгорание листвы, а затем огонь перекинулся на гараж.
Фото: соцсети (тг Тютина)
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