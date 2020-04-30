Три игрока ХК «Ростов» покинули команду
Андрей Леонов, Александр Коробов, Егор Цветков.
Из хоккейного клуба «Ростов» уходят сразу три игрока. Команду покидают защитник Егор Цветков и нападающие Андрей Леонов и Александр Коробов. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».
Хоккеисты завершили свою работу в клубе по итогам прошедшего игрового сезона. Пока не известно, в каких командах спортсмены будут продолжать свою карьеру.
Егор Цветков является воспитанником ярославского хоккея. На профессиональном уровне начал играть в местном «Локо», затем выступал за московскую «Звезду». В «Ростов» перешёл в сезоне-2019/2020.
Андрей Леонов начал заниматься хоккеем в городе Электростраль Московской области. До «Ростова» выступал за родной «Кристалл» и ХК «ВМФ» (ныне - «СКА-Нева»). В состав «кондоров» попал в сезоне-2015/16.
Нападающий Александр Коробов — воспитанник хабаровской школы. Играл в МКХ «Сахалинские акулы», в предсезонье-2018/19 пополнил состав «Ростова».
Недавно также стало известно, что из «Ростова» уйдут ещё три игрока.