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Три игрока ХК «Ростов» покинули команду

Три игрока ХК «Ростов» покинули команду
Андрей Леонов, Александр Коробов, Егор Цветков.
Из хоккейного клуба «Ростов» уходят сразу три игрока. Команду покидают защитник Егор Цветков и нападающие Андрей Леонов и Александр Коробов. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».

Хоккеисты завершили свою работу в клубе по итогам прошедшего игрового сезона. Пока не известно, в каких командах спортсмены будут продолжать свою карьеру.

Егор Цветков является воспитанником ярославского хоккея. На профессиональном уровне начал играть в местном «Локо», затем выступал за московскую «Звезду». В «Ростов» перешёл в сезоне-2019/2020.

Андрей Леонов начал заниматься хоккеем в городе Электростраль Московской области. До «Ростова» выступал за родной «Кристалл» и ХК «ВМФ» (ныне - «СКА-Нева»). В состав «кондоров» попал в сезоне-2015/16.

Нападающий Александр Коробов — воспитанник хабаровской школы. Играл в МКХ «Сахалинские акулы», в предсезонье-2018/19 пополнил состав «Ростова».

Недавно также стало известно, что из «Ростова» уйдут ещё три игрока.

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