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Три футболистки женского футбольного клуба «Ростов» вызваны в сборную Армении

Три футболистки женского футбольного клуба «Ростов» вызваны в сборную Армении
Три футболистки женского футбольного клуба «Ростов» получили приглашение в сборную Армении. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте клуба.

В состав национальной команды войдут Анна Даллакян, Лиана Казарян и Оксанна Пизлова.

С 24 мая по 7 июня запланирован тренировочный сбор, в котором примут участие приглашённые спортсменки. Также они будут участвовать в матчах Лиги наций УЕФА против сборных Люксембурга и Лихтенштейна.
Фото: ЖФК Ростов
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