Три футболистки женского футбольного клуба «Ростов» вызваны в сборную Армении

Фото: ЖФК Ростов

Три футболистки женского футбольного клуба «Ростов» получили приглашение в сборную Армении. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте клуба.В состав национальной команды войдут Анна Даллакян, Лиана Казарян и Оксанна Пизлова.С 24 мая по 7 июня запланирован тренировочный сбор, в котором примут участие приглашённые спортсменки. Также они будут участвовать в матчах Лиги наций УЕФА против сборных Люксембурга и Лихтенштейна.