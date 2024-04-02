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Анну Даллакян и Лиану Казарян вызвали в сборную Армении

Анну Даллакян и Лиану Казарян вызвали в сборную Армении
Из ЖФК «Ростов» в сборную Армении вызвали играть двух футболисток. Информацию об этом сообщили 2 апреля на сайте руководства клуба.

Полузащитник Анна Даллакян и защитник Лиана Казарян будут выступать за национальную сборную. Игры продлятся с 5 по 9 апреля. Спортсменки поучаствуют в тренировочном сборе, а также в матчах квалификационного раунда ЕВРО 2025 года.

Анна начала свою профессиональную карьеру в городе Гюмри в клубе «Трибуна». В его составе она стала победителем Кубка Армении. После этого играла в команде «Хаяса», совместно с ней выступала в Лиге чемпионов.

Лиана выступала в начале своего пути за «Хаясу», в ее составе она также выступала в Лиге чемпионов. В ЖФК «Ростов» они попали в 2024 году.
Фото: ЖФК "Ростов"
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