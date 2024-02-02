Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Состав женского ФК «Ростов» пополнила спортсменка из Литвы

Состав женского ФК «Ростов» пополнила спортсменка из Литвы
Женский ФК «Ростов» похвастался пополнением. По информации пресс-службы клуба, в состав «желто-синих» перешла 23-летняя Лиана Казарян. Об этом стало известно 2 февраля.

Защитница родом из Армении. Футбольную карьеру спортсменка начинала в клубе «Артик», затем выступала за «Гюмри». В основном составе Лиана Казарян дебютировала, когда играла за ФК «Хаяса». С этой же командой начинающая спортсменка выступала в Лиге чемпионов.

В 2023 году девушка подписала контракт с литовским клубом «Жальгирис». Кроме того, Лиану вызвали в состав сборной Армении. Всего на счету молодой футболистки — девять матчей. Новый сезон, который начнется весной 2024-го, спортсменка проведет в «Ростове».

— Мне всегда хотелось играть в одном из российских клубов. Я была рада, как только получила предложение из «Ростова»! — делится эмоциями Лиана Казарян. — Очень хочу попробовать свои силы в Суперлиге.
Фото: ЖФК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.