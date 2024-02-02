Состав женского ФК «Ростов» пополнила спортсменка из Литвы

Фото: ЖФК Ростов.

Женский ФК «Ростов» похвастался пополнением. По информации пресс-службы клуба, в состав «желто-синих» перешла 23-летняя Лиана Казарян. Об этом стало известно 2 февраля.Защитница родом из Армении. Футбольную карьеру спортсменка начинала в клубе «Артик», затем выступала за «Гюмри». В основном составе Лиана Казарян дебютировала, когда играла за ФК «Хаяса». С этой же командой начинающая спортсменка выступала в Лиге чемпионов.В 2023 году девушка подписала контракт с литовским клубом «Жальгирис». Кроме того, Лиану вызвали в состав сборной Армении. Всего на счету молодой футболистки — девять матчей. Новый сезон, который начнется весной 2024-го, спортсменка проведет в «Ростове».— Мне всегда хотелось играть в одном из российских клубов. Я была рада, как только получила предложение из «Ростова»! — делится эмоциями Лиана Казарян. — Очень хочу попробовать свои силы в Суперлиге.