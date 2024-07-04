Воспитанница клуба «Ростов-Дон» Алина Решетникова объявила о завершении спортивной карьеры

Фото: ГК Ростов-Дон соцсети

Гандболистка Алина Решетникова, воспитанница клуба «Ростов-Дон», объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом стало известно из социальных сетей клуба.Алина, центральная правая, решила уйти из спорта после окончания гандбольного сезона - 2023/2024. В составе основной команды она стала чемпионкой России в 2022 году. Кроме того, Алина неоднократно признавалась лучшим игроком матчей.Причины, побудившие её принять такое решение, не были озвучены. Пока остаётся неизвестно, чем она планирует заниматься в будущем.- На данный момент я хочу начать развиваться вне профессионального спорта и связать свою жизнь с другой деятельностью. Гандбол всегда будет в моём сердце. Удачи девочкам, я буду болеть за них, - добавила Алина.