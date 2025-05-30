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Тигренок Жигер остается в зоопарке Ростова

Тигренок Жигер остается в зоопарке Ростова
Тигренок Жигер остается в зоопарке Ростова. Информацию предоставили в зоосаде донской столицы.

Ранее сообщалось, что дикое животное будет перевезено в зоопарк Калининграда. Однако на недавней встрече в Санкт-Петербурге директора зоопарков Ростова и Калининграда решили оставить Жигера в месте его рождения.

Причиной такого решения стало стремление руководства Ростовского зоопарка сохранить молодого тигра в своей коллекции с целью дальнейшего формирования пары. Теперь Калининградскому зоопарку будет предложено рассмотреть другого подходящего тигра.

Отметим, что Жигеру в апреле исполнился год.
Фото: Ростовский зоопарк
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