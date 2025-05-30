Фото: Ростовский зоопарк

Тигренок Жигер остается в зоопарке Ростова. Информацию предоставили в зоосаде донской столицы.Ранее сообщалось, что дикое животное будет перевезено в зоопарк Калининграда. Однако на недавней встрече в Санкт-Петербурге директора зоопарков Ростова и Калининграда решили оставить Жигера в месте его рождения.Причиной такого решения стало стремление руководства Ростовского зоопарка сохранить молодого тигра в своей коллекции с целью дальнейшего формирования пары. Теперь Калининградскому зоопарку будет предложено рассмотреть другого подходящего тигра.Отметим, что Жигеру в апреле исполнился год.