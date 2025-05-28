Гандболистка "Ростов-Дона" Полина Кузнецова объявила о завершении спортивной карьеры

Фото: ГК Ростов-Дон

Именитая гандболистка Полина Кузнецова, выступавшая за «Ростов-Дон», объявила о завершении своей профессиональной карьеры. Информация об этом поступила из пресс-службы донского гандбольного клуба.Кузнецова, игравшая на позиции левого крайнего, отдала ростовской команде семь сезонов: 2003-2004, а затем с 2018 по 2025 годы. За это время она провела на игровом поле свыше 5 000 минут. В возрасте 37 лет спортсменка решила уйти из большого спорта.В составе «Ростов-Дона» она трижды становилась чемпионкой России, четыре раза выигрывала Кубок страны, четырежды – Суперкубок, а также завоевала серебряную медаль Лиги чемпионов. Помимо клубных достижений, Кузнецова является олимпийской чемпионкой (Рио-де-Жанейро, 2016) и серебряным призером Олимпийских игр (Токио, 2020).Уроженка города Шопоков (Киргизия), Полина Кузнецова вместе с семьей переехала в Россию. Свою карьеру начала в волгоградском клубе «Аква», а также выступала за такие команды, как «Лада», «Звезда», «Астраханочка», «Кубань» и «Вардар».Стоит отметить, что Полина Кузнецова является самым титулованным игроком в истории «Ростов-Дона».