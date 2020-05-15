Майя Петрова из ГК «Ростов-Дон» объявила о завершении карьеры

Спортсменка «Ростов-Дона» Майя Петрова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом гандболистка сообщила в своей социальной сети.По словам Петровой, мысль уйти из спорта пришла к ней год назад. Тогда она получила травму и впервые задумалась об уходе. Спортсменка признала, что в жизни каждого происходит момент, когда нужно с чем-то прощаться. Воспоминания о родном гандбольном клубе навсегда останутся самыми теплыми.Добавим, что за ГК «Ростов-Дон» Майя Петрова играла 17 лет. В 2003 году она приехала из Волгограда в Ростов и до завершения карьеры играла за донской клуб. Кроме того, она была линейной сборной России по гандболу. В составе родного клуба и сборной завоевала несколько десятков медалей, в том числе став олимпийской чемпионкой.