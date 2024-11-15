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Тренер «Ростова» Виктор Онопко не хочет терять ведущих игроков команды

Тренер «Ростова» Виктор Онопко не хочет терять ведущих игроков команды
Главный тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о возможном уходе ключевых игроков из команды. Он признался, что не хотел бы расставаться с Максимом Осипенко и Данилом Глебовым.

— Я, как тренер, конечно, не хочу, чтобы команду покидали Глебов, Осипенко или любой другой игрок. Это лидеры команды, и также есть другие составляющие, рынок, — сказал Онопко в интервью «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что вопросы, связанные с переходом игроков, находятся вне его полномочий, и он не может обсуждать возможные трансферы. Тем не менее, он выразил своё нежелание терять кого-либо из состава.

В отличие от Онопко, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин более спокойно относится к этой ситуации. Он считает, что незаменимых игроков нет, и пока неясно, останутся ли лидеры команды в составе «жёлто-синих».
Фото: ФК Ростов
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