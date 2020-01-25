Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон продолжит сезон в турецком клубе

Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон продолжит сезон в турецком клубе
Руководство ФК «Ростов» отдаёт в аренду одного из игроков. Нападающий Видар Кьяртанссон проведёт остаток сезона в турецком клубе «Йени Малатьяспор». Об этом 27 января рассказали в пресс-службе донской команды. Исландский форвард будет выступать в Суперлиге Турции.

Видар Кьяртанссон недавно вернулся из аренды в «Рубине». За казанцев он играл в течение полугода. На его счету в 16 матчах Российской Премьер-Лиги — один гол и одна результативная передача. На сборы в Абу-Даби Видар отправился вместе с «Ростовом». Теперь его снова отдают в другую команду.

Кьяртанссон вступил в ряды «жёлто-синих» в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что другой исландский футболист на правах аренды перешёл в иностранный клуб. Нападающий Бьорн Сигурдарсон будет играть за кипрский АПОЭЛ.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.