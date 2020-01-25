Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон продолжит сезон в турецком клубе



Руководство ФК «Ростов» отдаёт в аренду одного из игроков. Нападающий Видар Кьяртанссон проведёт остаток сезона в турецком клубе «Йени Малатьяспор». Об этом 27 января рассказали в пресс-службе донской команды. Исландский форвард будет выступать в Суперлиге Турции.



Видар Кьяртанссон недавно вернулся из аренды в «Рубине». За казанцев он играл в течение полугода. На его счету в 16 матчах Российской Премьер-Лиги — один гол и одна результативная передача. На сборы в Абу-Даби Видар отправился вместе с «Ростовом». Теперь его снова отдают в другую команду.



Кьяртанссон вступил в ряды «жёлто-синих» в августе 2018 года.



Ранее сообщалось, что другой исландский футболист на правах аренды перешёл в иностранный клуб. Нападающий Бьорн Сигурдарсон будет играть за кипрский АПОЭЛ.