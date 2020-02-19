В расширенную заявку сборной России попали 12 гандболисток «Ростов-Дона»



Практически все игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» попали в расширенную заявку сборной России. Из 20 спортсменок 12 отправятся на отборочный турнир Олимпийских игр 2020 года. Соревнования будут проходить с 20 по 22 марта.



Полный список из 28 игроков, которые попали в расширенную заявку, утвердил 21 февраля тренерский штаб сборной России по главе с Амбросом Мартином. Мужчина также является тренером клуба «Ростов-Дон», и в национальную команду он привлёк Кристину Кожокарь, Анну Седойкину, Владлену Бобровникову, Полину Кузнецову, Ирину Никитину, Анну Сень, Ярославу Фролову, Анну Вяхиреву, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Валерию Маслову и Марину Судакову.



Девушки примут участие в отборе на Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио. Матчи состоятся в венгерском городе Дьер. Россиянки сыграют со сборными Венгрии, Сербии и Казахстана.