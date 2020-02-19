Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

В расширенную заявку сборной России попали 12 гандболисток «Ростов-Дона»

В расширенную заявку сборной России попали 12 гандболисток «Ростов-Дона»
Практически все игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» попали в расширенную заявку сборной России. Из 20 спортсменок 12 отправятся на отборочный турнир Олимпийских игр 2020 года. Соревнования будут проходить с 20 по 22 марта.

Полный список из 28 игроков, которые попали в расширенную заявку, утвердил 21 февраля тренерский штаб сборной России по главе с Амбросом Мартином. Мужчина также является тренером клуба «Ростов-Дон», и в национальную команду он привлёк Кристину Кожокарь, Анну Седойкину, Владлену Бобровникову, Полину Кузнецову, Ирину Никитину, Анну Сень, Ярославу Фролову, Анну Вяхиреву, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Валерию Маслову и Марину Судакову.

Девушки примут участие в отборе на Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио. Матчи состоятся в венгерском городе Дьер. Россиянки сыграют со сборными Венгрии, Сербии и Казахстана.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.