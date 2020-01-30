Хавбек Матиас Норманн — автор лучшего гола «Ростова» в 2019 году



Фанаты футбольного клуба «Ростов» выбрали автора лучшего гола в 2019 году. Большинство болельщиков отдали голоса за мяч, который полузащитник Матиас Норманн забил в ворота грозненского «Ахмата».



Матч состоялся 16 сентября на «Ростов-Арене». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «жёлто-синих». Победный гол принадлежал норвежскому хавбеку Матиасу Норманну - он метко отправил мяч в ворота «Ахмата» ударом под перекладину. За несколько минут до этого спортсмен чудом избежал травмы после фола соперника. Полузащитник Антон Швец грубо ударил его по ногам, за что схлопотал красную карточку. Норманн поразил весь стадион, сделав сальто в воздухе и приземлившись на спину.



Гол Норманна, по мнению болельщиков, был лучшим за весь 2019 год. Недавно Матиас продлил контракт с «Ростовом» на пять лет.