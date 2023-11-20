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Ростовский СКА уступил на выезде «Спартаку-Нальчик» со счётом 1:5

Ростовский СКА уступил на выезде «Спартаку-Нальчик» со счётом 1:5
В игре 7 тура второй этапа первенства страны среди команд дивизиона «Б» Второй Лиги армейцы неудачно съездили в Нальчик.

Уже в первом тайме СКА пропустил трижды (Дауд Далиев, Алан Хачиров, Ислам Тлупов). На перерыв команды ушли при счёте 3:0. Во второй части вечера суда не произошло. «Спартак» забил ещё два (Томаз Топурия, Даниил Дмитриенко), а СКА смог ответить только голом престижа в исполнении Павла Соломатина. Итог – 1:5 не в пользу ростовской команды.

В остальных встречах тура в дивизионе «Б» «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) разгромил «Динамо-2» (Махачкала) 3:0, «Победа» (Хасавюрт) обыграла «Динамо» (Ставрополь) 2:0, а «Севастополь» был сильнее «Алании-2» (Владикавказ) 3:1.

25 ноября СКА играет дома против «Динамо-2», игра станет последней в календарном году. Уже сейчас известно, что дончане финишируют на 1 месте из 7 в турнирной таблице «нижней» группы дивизиона «Б».
Фото: СКА Ростов
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