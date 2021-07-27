Ростовский СКА проиграл «Форте»

В Кубке России ростовчане уступили команде из соседнего города по пенальти – 6:7.Обе команды из Ростовской области в межсезонье солидно усилились и объявили о намерении выиграть лигу и подняться на ступень в иерархии российских футбольных дивизионов. Потому игра 1/128 финала Кубка России обещала быть крайне интересной.В первой части встречи СКА владел инициативой – больше был с мячом и чаще угрожал воротам, но не получилась в завершении. Ближе к перерыву игра выровнялась, гости получили свои возможности в атаке, но забить не вышло – 0:0 после первого тайма.Во второй половине схватки у ростовчан вновь было небольшое преимущество, но вновь не клеилось в нападении. В последние минут 15-20 темп упал – видимо, всему виной удушливая ростовская жара. После 90 минут игры на табло горели унылые нули. По регламенту в таком случае командам следовало перейти к серии пенальти.Шесть пар ударов с точки было реализовано уверенно. В седьмой же всё решилось в пользу красно-чёрных – Александр Моргунов свой удар реализовал, а Павел Осипов не смог переиграть вратаря «Форте». Итог – таганрожцы идут дальше. 25 или 26 августа на стадии 1/64 финала они сразятся на своём поле с песчанокопской «Чайкой», которая в своём матче превзошла курский «Авангард» 2:0.