ФК «Ростов» проиграл «Ахмату» и выбыл из Кубка России

Первый официальный матч 2021 года пришёлся на второй по значимости турнир в российском футболе. Донские футболисты уступили грозненскому «Ахмату» на своём поле в 1/8 финала и покинули турнир – 0:1.В первом отрезке игры ростовчане сразу же завладели территориальным преимуществом и приступили к осаде. Похоже, «бело-зеленые» еще до игры решили действовать вторым номером. «Желто-синие» больше владели мячом, но безрезультативно. А на 19-й минуте крайне редкая вылазка «Ахмата» в атаку привела к одиннадцатиметровому удару. В своей штрафной опасно сыграл Матиас Норманн. Удар с точки хорошо выполнил Бернард Бериша – 0:1, Сергей Песьяков не спас. В оставшееся время до конца первого тайма команда Валерия Карпина много атаковала, но опять мало что получалось по завершении этих атак.А в самом начале второй половины вечера «Ахмат» остался в меньшинстве. Максим Ненахов схлопотал второе предупреждение и покинул поле. После этого гости всей командой засели на своей половине поля и стали всеми доступными способами оберегать минимальный перевес в счёте. «Ростов» создавал острые эпизоды, но никак не мог хотя бы один из них воплотить в гол. Практически весь второй тайм хозяева поля провели в атаке. Апофеозом атакующих действий «желто-синих» стал заработанный пенальти в конце игры – рефери после просмотра видео назначил удар с 11-метровой отметки. Бить решил Матиас Норманн. И не смог перехитрить Георгия Шелию. Результат – проигрыш, 0:1, «Ростов» выбыл из Кубка России.Свой очередной матч «желто-синие» проведут 27 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».