«Пересвет-ЮФУ» вышел в плей-офф Кубка России

В последнем туре группового этапа (матчи проходили в Пензе) ростовский клуб играл против оренбургской «Надежды», одного из лидеров российского баскетбола. Игра прошла в ожесточённой борьбе до последних секунд матча.В первом части матча команды бились на равных. Небольшой перевес был у ростовчанок – 18:17. Во второй четверти оренбурженки были чуть лучше – 41:40 после двадцати минут игры. Третий отрезок встречи получился самым неравным. По его итогам подопечные Дмитрия Федосеева вырвались вперёд на три очка. В заключительной десятиминутке пурпурные удержали шаткое преимущество и вместе с ним победу – 80:77.По личной статистике у «Пересвета-ЮФУ» лучше других сыграли Элеонора Олейникова (13 баллов), Анастасия Куплинова (11), Анастасия Максимова (10) и Вероника Павлюченко (10). У «Надежды» лучшей была Елизавета Комарова – 22 очка.Теперь «Пересвет-ЮФУ» сыграет в плей-офф Кубка России. Оппонент пока не известен. Чемпионат же традиционно начнётся в октябре. Этим летом выигравший Суперлигу-1 «Ростов-Дон-ЮФУ» перешёл в сильнейшую лигу в российском баскетболе (Премьер-Лига) и сменил название на «Пересвет-ЮФУ».