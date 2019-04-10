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Ростовчанин Никита Нагорный завоевал очередное золото на чемпионате Европы

Ростовчанин Никита Нагорный завоевал очередное золото на чемпионате Европы
Никита Нагорный из Ростова-на-Дону стал пятикратным чемпионом Европы по гимнастике. Соревнования проходят в польском Щецине с 10 по 14 апреля.

22-летний спортсмен обошел всех остальных участников состязаний, набрав 88,665 балла по итогам шести упражнений. Серебро взял россиянин Артур Далалоян. У него 87,832 балла.

Теперь Нагорный и Даллоян отправятся на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 13 по 14 апреля.

Напомним, что Никита Нагорный – воспитанник СШОР №2. Для него это уже пятая победа в карьере.

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