Ростовские волейболисты уступили «Дагестану»

Фото: ВК «Ростов-Волей».

«Ростов-Волей» со счетом 0:3 проиграл в Махачкале – 19:25, 22:25, 16:25.В первом сете подшефные Владимира Березнякова хорошо сражались, но чуть-чуть упустили нить игры в концовке – 19:25. Вторая партия была абсолютно равной, но ростовчанам вновь не везёт в ключевой момент – 22:25. В третьей части вечера «Дагестан» сыграл очень сильно и не оставил более молодым ростовчанам никаких шансов, 16:25. В итоге «Ростов-Волей» проигрывает - 0:3.В остальных встречах игрового дня в чемпионате России среди клубов Высшей Лиги «Б» «Ставрополь-СтГАУ» превзошел «Грозный-2» - 3:0, «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) обыграл «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) - 3:2, а «Обнинск» был сильнее «Тюмени-ТюмГУ» - 3:0.6 ноября «Ростов-Волей» вновь встретится с «Грозным-2».