Ростовские волейболисты одолели оппонента из Тюмени

Фото: Пресс-служба «Ростов-Волей»

В столице Удмуртии Ижевске состоялись игры третьего игрового дня 4-го тура чемпионата страны среди команд Высшей Лиги «Б». «Ростов-Волей» играл с «Тюменью-ТюмГУ» и добился «сухой» победы. Два дня назад ростовчане уже встречались с этим соперником и натужно выиграли - 3:2, но в этот раз победа досталась куда легче.Первый сет был практически равным – команды стоили друг друга, однако в решающий момент «Ростов-Волей» все-таки играет точнее и хладнокровнее – 26:24. Вторая партия отходит к ростовчанам практически без вариантов – 25:17. Но в третьей же подопечным Владимира Березнякова пришлось повозиться – 27:25. Итог – победа ростовского клуба, 3:0.В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) обыграл «Ставрополь-СГАУ» - 3:0, «Дагестан» (Махачкала) разобрался с «Грозным-2» - 3:0, «Кристалл-Черкизово» (Воронеж) ожидаемо одолел «ЦОП» (Краснодар) - 3:0, а «Обнинск» превзошёл «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 3:1.В последний день тура, 19 декабря, «Ростов-Волей» ещё раз сыграет против «ИжГТУ-Динамо». В таблице ростовчане идут на 4-м месте из 10.