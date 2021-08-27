Ростовские регбисты проиграли «Славе»

В текущем сезоне ростовчане пока не могут похвастаться набранными очками. Не вышло зацепиться и в этот раз - москвичи были сильнее.В первом тайме гости сходу сделали две попытки. Ростовчане смогли ответить двумя штрафными от Никиты Пронина, но этого явно было мало. После первых сорока минут матча гости были впереди - 26:6.Во втором тайме «Слава» только упрочила своё преимущество. В итоге москвичи одерживают в Ростове-на-Дону бонусную победу (7 попыток) – 43:6.В других матчах 5-го тура московский ЦСКА дома обыграл «Красный Яр» - 26:7, красноярский «Енисей-СТМ» на своём поле сломил сопротивление монинского «ВВА-Подмосковье» - 22:21, а пензенский «Локомотив» дома уступил казанской «Стреле» - 12:15.Свой следующий матч «Ростов» проведёт дома 11 сентября со «Стрелой».