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Ростовские регбисты проиграли «Славе»

Ростовские регбисты проиграли «Славе»
В текущем сезоне ростовчане пока не могут похвастаться набранными очками. Не вышло зацепиться и в этот раз - москвичи были сильнее.

В первом тайме гости сходу сделали две попытки. Ростовчане смогли ответить двумя штрафными от Никиты Пронина, но этого явно было мало. После первых сорока минут матча гости были впереди - 26:6.

Во втором тайме «Слава» только упрочила своё преимущество. В итоге москвичи одерживают в Ростове-на-Дону бонусную победу (7 попыток) – 43:6.

В других матчах 5-го тура московский ЦСКА дома обыграл «Красный Яр» - 26:7, красноярский «Енисей-СТМ» на своём поле сломил сопротивление монинского «ВВА-Подмосковье» - 22:21, а пензенский «Локомотив» дома уступил казанской «Стреле» - 12:15.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт дома 11 сентября со «Стрелой».

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