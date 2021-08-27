Ростовские регбисты проиграли «Славе»
В текущем сезоне ростовчане пока не могут похвастаться набранными очками. Не вышло зацепиться и в этот раз - москвичи были сильнее.
В первом тайме гости сходу сделали две попытки. Ростовчане смогли ответить двумя штрафными от Никиты Пронина, но этого явно было мало. После первых сорока минут матча гости были впереди - 26:6.
Во втором тайме «Слава» только упрочила своё преимущество. В итоге москвичи одерживают в Ростове-на-Дону бонусную победу (7 попыток) – 43:6.
В других матчах 5-го тура московский ЦСКА дома обыграл «Красный Яр» - 26:7, красноярский «Енисей-СТМ» на своём поле сломил сопротивление монинского «ВВА-Подмосковье» - 22:21, а пензенский «Локомотив» дома уступил казанской «Стреле» - 12:15.
Свой следующий матч «Ростов» проведёт дома 11 сентября со «Стрелой».