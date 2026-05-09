В честь Дня Победы 9 мая в Ростове прошел водный парад. Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Десятки моторных лодок с флагами увидели на реке Дон в районе набережной. Капитаны украсили борта своих кораблей портретами прадедов, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Кроме того, в городе состоялся автопробег, посвященный этой же теме. Несмотря на отмену праздничного парада, ростовчане сами создали праздничную атмосферу.
Фото: соцсети
