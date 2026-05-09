Фото: Дондей

После Дня Победы в Ростовской области ожидаются дожди и грозы. Синоптики предупреждают, что во второй половине дня 9 мая, а также 10 и 11 мая могут возникнуть неблагоприятные погодные условия.Ожидаются осадки, сопровождаемые грозами и градом. Ветер значительно усилится, с порывами до 20-23 метров в секунду.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, нарушением работы всех видов транспорта, работы дорожных и коммунальных служб.