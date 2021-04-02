«Ростов» уступил московскому «Спартаку» дома

Игра с «народной» командой традиционно считается одной из самых посещаемых в сезоне. К тому же за несколько дней до матча областные власти повысили разрешённую квоту по числу зрителей до 75% от общей вместимости стадиона.В первые минуты москвичи атаковали опаснее. В середине тайма преимущество это переросло в гол Виктора Мозеса – рикошет от защитника, и мяч влетает в ближний угол, 0:1. Это активизировало ростовчан. Уже через несколько минут счёт был равным. Дмитрий Полоз выполнил сильный прострел в направлении Понтуса Альмквиста. Защитник «Спартака» Павел Маслов опередил ростовского шведа, но срезал мяч в собственные ворота, 1:1. Через несколько минут свой первый гол за «Ростов» забил Георгий Махатадзе – от штанги в ближний угол, Максименко бессилен. На исходе тайма гости смогли восстановить равенство. Александр Соболев забил головой после неудачного отскока от игрока хозяев – 2:2 после первого тайма.Во втором тайме «Спартак» сумел вновь выйти вперёд. Успех принёс угловой, после которого всё тот же Соболев перевисел всех в воздухе и отправил мяч в угол ворот Сергея Песьякова, 2:3. Джордан Ларссон почти сразу после этого тоже имел шанс, однако мяч разминулся с дальним углом ворот, повезло «Ростову». В концовке у жёлто-синих моментов для спасения игры почти не было. Итог – проигрыш ростовчан 2:3.В остальных играх тура ЦСКА (Москва) обыграла «Тамбов» 2:1, «Урал» (Екатеринбург) превзошёл «Арсенал» (Тула) 2:0, «Динамо» (Москва) крупно обыграло «Уфу» 4:0, «Краснодар» уступил на своём поле «Ахмату» (Грозный) 0:5, «Рубин» (Казань) переиграл «Сочи» 1:0, а «Локомотив» (Москва) был сильнее «Ротора» (Волгоград) 2:0.10 апреля «Ростов» будет принимать на своём поле «Рубин», а пока в таблице он занимает 8 место из 16.