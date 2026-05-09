На дорогах Ростова замечен автопробег ко Дню Победы

На улицах Ростова замечен автопробег ко Дню Победы. Кадрами поделились читатели 9 мая.

Несмотря на отмену праздничного парада, жители города решили выехать на авто с флагами и сами создать праздничную атмосферу. Так и получилось.

На улицах из салона транспорта доносились патриотические песни. Горожане шли с флагами и цветами. Кто-то даже вышел с портером героя.

Добавим, что в региональном правительстве и администрации официально не сообщали об отмене праздничного парада.
Фото: Дондей
