На дорогах Ростова замечен автопробег ко Дню Победы

На улицах Ростова замечен автопробег ко Дню Победы. Кадрами поделились читатели 9 мая.Несмотря на отмену праздничного парада, жители города решили выехать на авто с флагами и сами создать праздничную атмосферу. Так и получилось.На улицах из салона транспорта доносились патриотические песни. Горожане шли с флагами и цветами. Кто-то даже вышел с портером героя.Добавим, что в региональном правительстве и администрации официально не сообщали об отмене праздничного парада.