В Ростовской области в апреле без вести пропали 72 человека. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».Волонтеры сумели найти живыми 44 пропавших. К сожалению, двоих человек обнаружили погибшими. Поиски 10 человек продолжаются.Самым резонансным поиском за полгода для ростовского отделения стал поиск 91-летней Анны Громовой из Белой Калитвы. Пенсионерку разыскивали почти 400 человек. Подключились волонтеры из соседних регионов. Несмотря на все усилия, женщину, к сожалению, обнаружили мертвой.