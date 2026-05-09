В Ростовской области в апреле без вести пропали 72 человека. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры сумели найти живыми 44 пропавших. К сожалению, двоих человек обнаружили погибшими. Поиски 10 человек продолжаются.

Самым резонансным поиском за полгода для ростовского отделения стал поиск 91-летней Анны Громовой из Белой Калитвы. Пенсионерку разыскивали почти 400 человек. Подключились волонтеры из соседних регионов. Несмотря на все усилия, женщину, к сожалению, обнаружили мертвой.
