Театральная площадь без парада: как Ростов встретил 9 Мая

Отмена парада Победы в Ростове-на-Дону стала редким случаем. Жители города вряд ли вспомнят год, когда торжественное шествие не проводили в донской столице. Праздничное мероприятие было под угрозой срыва в 2023 и 2024 годах, а также в период пандемии коронавируса в 2020 году. Но даже тогда парады все же состоялись.В этом году в День Победы город жил в привычном ритме. Утром улицы, по которым обычно проходят колонны, не перекрывали. На Театральной площади также не было видно участников шествия.Несмотря на отмену парада, в городе сохранилась патриотическая атмосфера. По дорогам ехали машины с флагами. Из автомобилей звучали патриотические песни.Многие прохожие надели георгиевские ленточки. В честь Дня Победы жители пришли на площадь с флагами. Кроме того, ростовчане почтили память героев, возложив цветы у стелы.В донской столице установилась солнечная погода, воздух прогрелся до +28 градусов. В праздничный день люди не спешили расходиться по домам. Многие отправились гулять в городские парки. За безопасностью на улицах следили сотрудники полиции.