Донские баскетболисты уступили в Майкопе во второй раз - 75:88

Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Повторная игра сложилась не в пользу ростовчан. Хотя начиналось все неплохо – желто-синие повели в счет 27:22 после первой четверти.Вторая часть игры прошла при равной игре, гости прибавили к отрыву еще одно очко – 41:47 после двадцати минут игры. Решающей стала третья часть вечера. Майкопчане перехватили инициативу и выиграли игровой отрезок 29:11. Ростовчане не смогли в последней десятиминутке вернуться в игру. Итог – поражение 75:88.По индивидуальной статистике самыми бойкими у гостей стали Илья Луппов (21 очко), Павел Бугаенко (18) и Евгений Маринин (11). У «Динамо-МГУТ» Юрий Кочнев набил 18 баллов.В других матчах дня в Суперлиге-2 «Чебоксарские Ястребы» победили «Динамо» (Ставрополь) 91:76, «Тамбов» на выезде одолел «Челбаскет» (Челябинск) 78:71, «Нефтехимик» (Тобольск) был сильнее «Новомосковска» 76:63, а «Металлург» (Магнитогорск) со счётом 99:85 переиграл «МицуБАСКЕТ» (Липецк) 99:85.Очередные игры «БАРС-РГЭУ» проведет 4 и 5 декабря на своём паркете. В эти дни соперником будет «Челбаскет». В турнирной таблице чемпионат страны среди клубов второй Суперлиги ростовская команда пока на 6 месте из 11.