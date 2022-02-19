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Ростовские баскетболистки уступили в Самаре

Ростовские баскетболистки уступили в Самаре
В стартовой четверти гостьи сумели вырваться вперёд – 23:21. Во второй же части вечера «Самара» перехватила инициативу (22:18), но общий счёт позволял надеяться на лучшее – всего 43:41 после двадцати минут игры. Третий отрезок матча дал волжанкам ещё одно очко перевеса (12:11). По ходу четвёртой десятиминутки ростовчанки два раза сравнивали счёт, но всё-таки не смогли выиграть. Итог – проигрыш, 66:71.
По личным показателям самыми полезными у «пурпурных» стали Ольга Петрова (16 баллов), Екатерина Гунченко (15) и Екатерина Рябова (8). У хозяек паркета 20 баллов набрала американка Саиша Патрика Грант-Аллен.

В остальных встречах дня в Премьер-Лиге «Ника» (Сыктывкар) обыграла на выезде «Спарту энд К» (Видное) - 76:66, «Динамо» (Курск) разгромило «Динамо» (Москва) - 96:67, а УГМК (Екатеринбург) был сильнее «Динамо» (Новосибирск) - 93:57.

Свою очередную игру ростовчанки проведут 27 февраля на своей площадке. Оппонентом подшефных Дмитрия Федосеева станет «Динамо» из Москвы.
Фото: «Пересвет-ЮФУ»
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