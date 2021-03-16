«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «Самару»

«Пурпурные», очевидно, решили бесконечно продлять свою выигрышную серию. На сей раз подшефные Дмитрия Федосеева превзошли самарчанок.В первой части вечера команды бились на равных. Ростовчанки вырвались всего на три очка – 18:21. Чемпион лиги трёх последних сезонов во второй четверти смог к своему отрыву прибавить ещё три очка – 38:32 после половины встречи, и интрига всё ещё жива.В третьей десятиминутке «Самара» даже сумела чуть-чуть отыграть, но в четвёртом отрезке игры «Ростов-Дон-ЮФУ» оппоненту не оставил шансов – 18:11. Уже на первых минутах заключительной четверти «пантеры» соперника послали в глубокий нокдаун (почти нокаут) - 11 очков кряду, и интрига испарилась. Итоговый результат – 72:60, ещё один выигрыш ростовских баскетболисток.По индивидуальным показателям самыми плодовитыми игроками в составе «Ростов-Дона-ЮФУ» были Анна Зайцева (12 очков и 9 подборов), Александра Кирина (12 и 7) и Анастасия Максимова (11 баллов). У «Самары» лучшей была Екатерина Ильинова – 15 очков.В остальных играх дня в Суперлиге-1 «Нефтяник» (Омск) переиграл «Динамо-Фарм» (Курск) - 57:47, «Спартак» (Санкт-Петербург) был сильнее «МБА-2» (Москва) - 63:55, «Вологда-Чеваката» превзошла «Чёрных Медведей» (Санкт-Петербург) - 59:51, «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) разгромил «Пересвет» (Ростов-на-Дону) - 87:64, а «Спарта энд К-2» (Видное) переиграла «Энергию» (Иваново) - 70:65.18 марта ростовские баскетболистки сразятся с курским «Динамо-Фарм».