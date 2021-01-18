«Ростов-Дон-ЮФУ» победил «Казаночку»

Ростовские «пантеры», по всей видимости, по итогам предварительного этапа займут первую строчку таблицы, а вместе с ней будут располагать и более благоприятным посевом перед играми навылет. Очередной жертвой «Ростов-Дона-ЮФУ» стала «Казаночка».В первой части встречи была равная борьба - коллективы стоили друг друга. И в этой «рубке» немного быстрее и точнее были хозяйки паркета – 22:20. К экватору матча «Казаночка» ещё чуток нарастила разницу – 39:33 после двух четвертей.Переломным стал третий отрезок игры. «Ростов-Дон-ЮФУ» в нервозной игре был более хладнокровным и инициативу отобрал: 16:8 – в четверти и 49:47 – в целом перед периодом № 4. Заключительные минуты прошли при почти полном доминировании «южанок» - они сразу оторвались и уже не дали сопернику даже приблизиться. У спортсменок из столицы Татарстана не было сил на решающий отрезок вечера, в то время как ростовчанки играли сильно почти весь матч. Итог – выигрыш, 66:60, командный рекорд по количеству выигранных матчей вновь обновлён.Самыми результативными игроками в составе гостей стали Вероника Павлюченко (12 баллов), Юлия Грабовская (12 очков) и Екатерина Гунченко (10). У «Казаночки» лучше других атаковала Яна Паневина – 14 очков.В остальных матчах тура «Вологда-Чеваката» обыграла «Спартак» (Санкт-Петербург) – 73:62, БК «Самара» дома был сильнее «Пересвета» (Ростов-на-Дону) – 73:67, а «Чёрные Медведи-Политех» (Санкт-Петербург) в гостях разбили «Энергию» (Иваново) – 71:52.В турнирной таблице чемпионата России среди команд первой Суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ» лидирует – 17 побед и ничего кроме них. У ближайшего конкурента (БК «Самара») – лишь 14 побед и 4 проигрыша. С этой командой подшефные Дмитрия Федосеева и сыграют очередной матч 22 января на выезде.